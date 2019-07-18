18.07.2019 10:48
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Türkiye-İran hudut güvenliği mutabakatı imzalandı

Türkiye-İran hudut güvenliği mutabakatı imzalandı

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında hudut güvenliğiyle ilgili mutabakat, Van'da düzenlenen toplantıyla imza altına alındı.

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında hudut güvenliğiyle ilgili mutabakat, Van'da düzenlenen toplantıyla imza altına alındı.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen 2. Derece Hudut Komiserliği toplantısına katılan Vali Mehmet Emin Bilmez ile İran'ın Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour arasında hudut güvenliği mutabakatı imzalandı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, toplantıda terör unsurlarının sınırdan geçişini ve teröristlere karşı ortak mücadele konularını görüştüklerini belirtti. Vali Bilmez, "Her iki ülkenin de ekonomisine zarar veren her türlü kaçakçılığın önüne geçilmesi için yararlı görüşmeler yapıldı. Bunlar ortak metin şekilde protokole bağlandı. Ben katkılarından dolayı Urumiye heyetine teşekkür ediyor, onları Van'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Sınır güvenliği konusunda bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour ise, Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti sınırında her iki ülkeyi de üzecek bir sorunun bulunmadığını belirtti.

İran heyeti, toplantının ardından kentten ayrıldı. Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez ile Urumiye kenti Hudut Komseri Albay Ali Alipour'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İran'ın Urumiye kenti heyeti katıldı. - VAN
Kaynak: İHA
Türkiye, İran, Van, Güncel

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