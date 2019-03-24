Türkiye, İran'ın Petrol Dışı Ürün İthalatında 3'üncü Sırada

Türkiye
, İran
'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada yer aldı. Tahran
Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında Çin
, 9 milyar 375 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i, 5 milyar 919 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) takip etti.
İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında, Türkiye ise 2 milyar 261 milyon dolarlık ihracatıyla 3'üncü sıraya yerleşti.
Türkiye'yi, 2 milyar 211 milyon dolar ile Hindistan
, 2 milyar 177 milyon dolar ile Almanya
ve 1 milyar 989 milyon dolar ile İsviçre
izledi. Rusya
ise 1 milyar 139 milyon dolarlık satışla 8'inci sırada yer aldı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İran, Güncel
Kaynak: AA