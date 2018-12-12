Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı

Türk ve İranlı yetkililer, hudut güvenliğini ele almak üzere Başkale
ilçesinde bir araya geldi.
İran'ın Sero kenti Hudut Komiseri Yüzbaşı Rıza Monferid ve beraberindeki 4 kişilik heyet, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere kara yoluyla Saray
ilçesindeki Kapıköy
Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.
Heyet, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, Piyade
Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati ve İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin tarafından karşılandı. Kaymakamlık
toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Solak, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve hayırlı kararlar almayı umut ettiklerini belirtti.
Ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:51