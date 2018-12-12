12 Aralık 2018, 10:51
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Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı

Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı

Türk ve İranlı yetkililer, hudut güvenliğini ele almak üzere Başkale ilçesinde bir araya geldi.

Türk ve İranlı yetkililer, hudut güvenliğini ele almak üzere Başkale ilçesinde bir araya geldi.

İran'ın Sero kenti Hudut Komiseri Yüzbaşı Rıza Monferid ve beraberindeki 4 kişilik heyet, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Heyet, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati ve İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin tarafından karşılandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Solak, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve hayırlı kararlar almayı umut ettiklerini belirtti.

Ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:51