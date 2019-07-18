18.07.2019 11:32
Haberler» Güncel» Haber

Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

Van'da, Türkiye ve İran heyetleri arasında yapılan 2. Derece Hudut Komiserliği Toplantısı tamamlandı.

Van'da, Türkiye ve İran heyetleri arasında yapılan 2. Derece Hudut Komiserliği Toplantısı tamamlandı.
Dün başlayan görüşmelerin sonunda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile İran'ın Urumiye Hudut Komiseri Albay Ali Alipour, iki ülke arasındaki sınır hattında alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili mutabakat metnini imzaladı.
Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Bilmez, İran heyetini Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki gün süren toplantıda terör unsurlarının sınırdan geçişine karşı ortak mücadele konularını görüştük. İki ülkenin de ekonomisine zarar veren her türlü kaçakçılığın önüne geçmek için faydalı görüşmeler yaptık. Bunu da ortak metin şeklinde protokole bağladık." dedi.
Urumiye Hudut Komiseri Albay Ali Alipour da toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Sınırımızda iki ülkeyi de üzecek bir sıkıntı bulunmuyor. Bundan sonra alınacak önlemleri de kararlaştırdık. İki ülke için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İranlı yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
Türkiye, İran, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:35   Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
13:35   Borsa ilk yarıda 100 bini aştı
13:35   Ata yadigarı "siyez" buğdayında hasat sevinci
13:34   KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları Ziyaret Etti
13:33   Büyükçekmece'de çevre bilinci ve spor el ele verdi
13:33   Bodrum'da yanan alanları havadan görüntüledi
13:33   KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI-6