Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler

İran sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 06:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 06:05
Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler

TÜRKİYE- İran sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye 'den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

KARADENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Van'da meydana gelen depremin ardından 05.31'de de Karadeniz 'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karadeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Türkiye, Deprem, İran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Suriye’den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Haberler
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Haberler ›› Güncel ››Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:18: Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 06:05: Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de depremler - Haber 05:54: New York Times, Trump'ın Kovid-19 salgınını önlemde başarısız olduğunu savundu - Haber 05:54: Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem - Haber 05:50: FLAŞ - Haber 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı - Magazin