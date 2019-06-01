Türkiye-İran sınırındaki çatışma

Iğdır
'da, Türkiye- İran
sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı
'nın şehadet haberi, Tokat
'ın Erbaa
ilçesindeki ailesine verildi.
Kaymakam Bülent Karacan
ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Kuz köyüne giderek, şehidin babası Bekir ve annesi Yeter Alıcı'ya acı haberi verdi.
Kaymakam Karacan, daha sonra anne ve babayı makam aracıyla ilçe merkezine getirdi.
Kaynak: AA
Tokat
, İbrahim Alıcı
, İran
, Türkiye
, Güncel