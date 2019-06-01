01.06.2019 17:13
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Türkiye-İran sınırındaki çatışma

Türkiye-İran sınırındaki çatışma

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine verildi.

Iğdır'da, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine verildi.
Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Kuz köyüne giderek, şehidin babası Bekir ve annesi Yeter Alıcı'ya acı haberi verdi.
Kaymakam Karacan, daha sonra anne ve babayı makam aracıyla ilçe merkezine getirdi.
Kaynak: AA
Tokat, İbrahim Alıcı, İran, Türkiye, Güncel