Türkiye-İran sınırındaki çatışma

Iğdır
'da, Türkiye- İran
sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı
'nın cenazesi memleketi Tokat
'a getirildi.
Askeri uçakla Tokat Havalimanı
'na getirilen Alıcı'nın naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı
, AK Parti
Tokat Milletvekili Mustafa Arslan
ve protokol üyeleri karşıladı. Anne
Yeter Alıcı, oğlunun fotoğrafını öperek, "Vatan sağ olsun. Ağlamayacağım. Onları sevindirmeyeceğim." dedi.
Baba Bekir Alıcı da oğlunun fotoğrafını öptü.
Askerlerin omuzunda taşınarak ambulansa konulan şehit Alıcı'nın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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