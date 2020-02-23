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Türkiye-İran sınırındaki deprem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.

23.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:22Türkiye-İran sınırındaki deprem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye- sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Türkiye, Deprem, İran, Güncel

Kaynak: AA

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