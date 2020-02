Türkiye-İran sınırındaki depremle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.

Türkiye- İran sınırındaki deprem, Van 'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı; depremde 9 kişi hayatını kaybetti.İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.Van'da 9 kişi hayatını kaybettiVan ve çevresinde de hissedilen deprem, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadesine yer verdi.Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı."Enkaz altında kimse bulunmamaktadır"Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, depremden etkilenen köylerde bazı binalarda yıkımlar olduğunu belirterek "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.Bilmez, bölgedeki vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını, bu nedenle ahır ve ağılların yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu ifade ederek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Bilmez, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldiİran'ın Hoy kenti civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün u¨zerinde 24 artçı deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı hatırlatıldı.Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:"Deprem sonrası ikisi 4,0 u¨zeri olmak u¨zere toplam 24 artçı deprem meydana geldi. AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 Acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Alınan bilgilere göre, enkaz altında vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve 1000 adet ısıtıcı bölgeye sevk edildi."Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşlara hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarı yapıldığı belirtildi."Eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığına işaret etti.Kendilerine ulaşan ilk bilgiye göre Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiği aktaran Selçuk, "Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve Valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz." yanıtını verdi."Arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ilgili personelin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."Bakan Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyorBakan Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki açıklamalarının ardından helikopterle deprem bölgesine gitti.Depremde hasar gören Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, "Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.Van'daki depremzedelere Kızılaydan yardımTürk Kızılay ekipleri, İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde can kaybı ve yıkıma neden olan deprem sonrası bölgeye hareket etti.Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen Başkale'ye bağlı köylerde hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları sürerken Türk Kızılay da bölgeye yakın şubeleriyle ihtiyaç tespiti yapıyor.Acil müdahale için alarm durumuna geçen ve bölgeye yakın şubeleri ile afet uzmanlarını harekete geçiren Türk Kızılay, mobil beslenme araçlarını da bölgeye sevk etti.Afetzedeler için ilk etapta Türk Kızılay Van Aşevi'nde hazırlanan çorba ve kumanya gönderildi. Elazığ, Erzincan, Erzurum ile Muş bölge afet yönetim merkezlerinden de öncü araçlarını bölgeye gönderen Türk Kızılay, bölgelerden gıda, çadır, battaniye ve yatak sevkiyatı da yaptı.Oluşabilecek ihtiyaca yönelik ise Türk Kızılay, bölgedeki gelişmeleri bütün birimleriyle yakından takip ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, özellikle hasarlı binalara girilmesi yönündeki uyarılarını yineledi.Afetzede vatandaşların bu konuda AFAD ve Valilik uyarılarını dikkatle izlemesi gerektiğini vurgulayan Kınık, "Depremler çığ ve heyelanı da tetikleyebilir. Özellikle Van Başkale bölgesinde çığ tehlikesi olabilecek bölgelerde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır." uyarısında bulundu.