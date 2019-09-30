Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı

Hürrem, efendisi olan padişahla nikâhlanan ilk Osmanlı cariyesiydi. Aynı zamanda, kamusal alanda dikkat çekecek kadar öne çıkan, Harem-i Hümayun'u hanedan kadınlarına ait bir ikametgâh olmaktan çıkarıp siyasi nüfuz sahibi bir kuruma dönüştüren de oydu. Onun izinden giden Valide Sultanlar 17. yüzyılda Osmanlı siyasetinde çok önemli roller oynayacaklardı.

Osmanlılarda resmi bir kraliçelik makamı olmadığından, Hürrem bu rolü unvanı olmadan oynamış ve 16. yüzyılı paylaştığı Avrupa'nın büyük kadın hükümdarları ve hükümdar eşleri için, onlarla boy ölçüşen zorlu bir rakip olmuştu. Ama Süleyman ile Hürrem'in ortak saltanatı olarak adlandırılabilecek ve Osmanlı'da bir daha asla tekrarlanmayacak bu değişim o kadar radikaldi ki, onu daha hayattayken tartışmalı bir kişilik haline getirdi.

Leslie Peirce, Hürrem Sultan'da cariyelikten haseki sultanlığa yükselen, hatta "Haseki" terimi kendisiyle özdeşleştirilen Rutenyalı bir kızın, Batılıların taktığı adla "Roxelana"nın devrin en güçlü hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman ile evlenmeye kadar uzanan ilişkisinin öyküsünü dönemle iç içe anlattı. Peirce'in, gözlerden uzak bir yaşam süren Hürrem'in mektupları, hesap defterleri ve diplomatik yazışmalarını inceleyerek ortaya çıkardığı kitap, birçok tartışmayı da çözüme kavuşturuyor.

Hürrem Sultan, Renan Akman'ın özenli çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…

"Leslie Peirce, dünya tarihindeki en büyük kraliyet aşklarından biri olan bu öyküyü anlatmak için en doğru isim. Peirce, Süleyman ve Hürrem'in mahrem hayatlarını dönemin bağlamına yerleştirerek kişisel alanın nasıl kaçınılmaz biçimde siyasal olduğunu da gösteriyor. Hürrem en sonunda hak ettiği biyografi yazarını buldu." – Caroline Finkel

Leslie Peirce (1943): Osmanlı tarihi üzerine yazan ve ders veren Leslie Peirce lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde, tarih bölümünde tamamladı. Doktora tezini Princeton Üniversitesi'nde Yakındoğu Araştırmaları alanında yazan Peirce, Osmanlı'nın yanı sıra; Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa'nın erken modern tarihi, cinsiyet ve kadın tarihi, hukuk ve toplum konularında da araştırmalar yapıyor.