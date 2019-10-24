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Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı

Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki atölyelerin katılımcı sayısı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Preveze İlkokulu'nun 2-K sınıfı öğrencilerinin ziyaretiyle birlikte, 100 bini aştı.

24.10.2019 09:04Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK ATÖLYELER

Türkiye İş Bankası Müzesi'nde, ağırlıklı olarak tasarruf, bütçe yönetimi, para, genel kültür üzerine gerçekleştirilen atölyeler, tatil dönemlerinde yaratıcı drama ve yazarla okuma atölyeleriyle zenginleştiriliyor. Okul grupları için atölyeler eğitim-öğretim dönemi boyunca salı ve cuma günleri arasında; bireysel gruplar için atölyeler ise yarıyıl tatili ve bazı hafta sonları yapılıyor.

ATÖLYELERE KATILIM

Atölyeler için rezervasyon talepleri, Türkiye İş Bankası Müzesi'nin web sitesi üzerinden oluşturulabilir.


Türkiye İş Bankası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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