Türkiye - İspanya: 71-67

2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı
kendi sahasında İspanya
'yı 71-67 mağlup etti. Çin
'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma elemelerinde ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ankara
Spor Salonu'nda oynanan müsabakada taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak İspanya'yı 71-67 yendi.
Yaklaşık 9 bin 500 basketbolseverin takip ettiği mücadeleye milliler, Doğuş Balbay
, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Berkan Durmaz ve Semih Erden
beşiyle başladı. İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan mücadelenin ilk periyodu 15-15'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında hücum anlamında etkili bir oyun sergileyen ay yıldızlı takım, soyunma odasına 36-34 önde gitti.
Üçüncü periyotta taraftarının desteğini arkasına alan milliler, savunmada rakibine fazla sayı şansı vermedi ve son periyoda 8 sayıyla önde girdi: 56-48. Son periyotta deplasman ekibi skorda dengeyi zaman zaman sağlasa da, karşılaşmanın son bölümünü iyi oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı sahadan 71-67'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı; Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Kasapoğlu
, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan
, Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu
, TBF yönetim kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.
Milliler, I Grubu'ndaki 10'uncu maçında 2 Aralık
Pazar günü TSİ 21.00'de deplasmanda Karadağ
ile karşılaşacak.
Türkiye,A Milli Erkek Basketbol Takımı,İspanya
29 Kasım 2018 Perşembe 21:01