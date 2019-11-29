Haberler » Güncel » Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef 'eksenin genişletilmesi' - Haber

Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye ile ülkesi arasında İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona eksenindeki ilişkileri daha farklı kentlere de yaymayı planladıklarını bildirdi.

29.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:02Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef
'nın Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, ile ülkesi arasında İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona eksenindeki ilişkileri daha farklı kentlere de yaymayı planladıklarını bildirdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükelçi Gonzalez-Barba ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.
Büyükelçi Gonzalez-Barba, ziyarette, Antalya'nın her hafta turizmde rekorlar kırdığı haberlerini duyduklarını söyledi.
"Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkileri İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona ekseninden çıkarıp daha farklı kentlere yaymayı planladıklarını" vurgulayan Gonzalez-Barba, "Türkiye'yi kendimize yakın hissediyoruz. İlişkilerimizi daha da geliştirebiliriz. 13 milyar dolarlık ticaret hacmimiz inanıyorum ki önümüzdeki beş yılda 20 milyar dolara çıkarılabilir. Türkiye, İspanya açısından çok önemli bir ülke. İspanya'nın Avrupa Birliği dışında üçüncü ticaret partneri Türkiye." dedi.
2020 yılında da çift haneli büyüme beklentisi
Vali Karaloğlu ise önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da bu yıl turizm sezonun iyi geçtiğini bildirdi.
Türkiye ile İspanya arasında turizm alanında "tatlı rekabet" oluğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Antalya, turizmde 2019 yılında yüzde 17'lik büyüme gerçekleştirdi. Son üç yıldır büyümemiz çift haneli olarak devam ediyor. 2020 yılında da çift haneli büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Biz eskiden 'İspanya, turizmde bu kadar ileriye nasıl gitti?' diye bakar ve örnek almaya çalışırdık. Geçen sene İspanya'dan bir heyet gelmişti, onlar da 'Antalya, 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek için Antalya'ya gelmişlerdi. Birbirimizden öğreneceklerimiz var."
Karaloğlu, Türkiye ile İspanya arasındaki güçlü ticari ilişkiyi daha da büyütmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye, İspanya, Ankara, Madrid, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı
14:08 Şanlıurfa'da YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
14:08 Ardahan'da Kıbrıs gazilerine berat takdim edildi
14:08 AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı
14:04 Almanya'daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
13:58 Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
29.11.2019 14:09:55