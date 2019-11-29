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Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye ile ülkesi arasında İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona eksenindeki ilişkileri daha farklı kentlere de yaymayı planladıklarını bildirdi.

29.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:44
'nın Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, ile ülkesi arasında İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona eksenindeki ilişkileri daha farklı kentlere de yaymayı planladıklarını bildirdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükelçi Gonzalez-Barba ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.
Büyükelçi Gonzalez-Barba, ziyarette, Antalya'nın her hafta turizmde rekorlar kırdığı haberlerini duyduklarını söyledi.
"Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkileri İstanbul-Ankara, Madrid-Barcelona ekseninden çıkarıp daha farklı kentlere yaymayı planladıklarını" vurgulayan Gonzalez-Barba, "Türkiye'yi kendimize yakın hissediyoruz. İlişkilerimizi daha da geliştirebiliriz. 13 milyar dolarlık ticaret hacmimiz inanıyorum ki önümüzdeki beş yılda 20 milyar dolara çıkarılabilir. Türkiye, İspanya açısından çok önemli bir ülke. İspanya'nın Avrupa Birliği dışında üçüncü ticaret partneri Türkiye." dedi.
2020 yılında da çift haneli büyüme beklentisi
Vali Karaloğlu ise önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da bu yıl turizm sezonun iyi geçtiğini bildirdi.
Türkiye ile İspanya arasında turizm alanında "tatlı rekabet" oluğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Antalya, turizmde 2019 yılında yüzde 17'lik büyüme gerçekleştirdi. Son üç yıldır büyümemiz çift haneli olarak devam ediyor. 2020 yılında da çift haneli büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Biz eskiden 'İspanya, turizmde bu kadar ileriye nasıl gitti?' diye bakar ve örnek almaya çalışırdık. Geçen sene İspanya'dan bir heyet gelmişti, onlar da 'Antalya, 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek için Antalya'ya gelmişlerdi. Birbirimizden öğreneceklerimiz var."
Karaloğlu, Türkiye ile İspanya arasındaki güçlü ticari ilişkiyi daha da büyütmenin mümkün olduğunu kaydetti.
Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef

Türkiye, İspanya, Ankara, Madrid, Güncel

Kaynak: AA


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