"Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"

Türkiye, ABD ile kriz yaratan Rus savunma sistemi olan S-400'leri teslim almaya başladı. Hürriyet Moskova temsilcisi Nerdun Hacıoğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda S-400'lerin Türkiye'nin isteği doğrultusunda Rusya dahil tüm ülkelere karşı kullanılabileceğini söyledi.

Rusya'da uzun yıllardır görev yapan tecrübeli gazeteci Nerdun Hacıoğlu, Washington-Ankara arasında krize yol açan S-400 hava savunma sistemi hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

TÜRKİYE İSTEDİĞİ YAZILIMI YÜKLEYEBİLECEK

Hakan Çelik'in "S-400 Rus hedefleri vurur mu?" sorusuna cevap veren Hacıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar silahı başka bir ülkeye sattığı zaman onu boş satar. Yani satın alan ülke onu içerikle doldurur. Örnek biz. S-400'lerin sevkiyatı başladı. Nedir süreç? Rusya'nın dost-düşman tanımı yok içerisinde. Aynı S-400'ün içerisinde ABD'nin ve NATO'nun kullandığı Mark12 sistemi de yok. Türkiye yazılımı verecek. Dostu düşmanı kendisi tanıyacak. Dünyada bunun örnekleri var. Örneğin Almanya. Rusya dahil S-400'leri istediği her ülkeye karşı kullanabilir"

S-400 SEVKİYATI

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin teslimatına ilişkin ilk uçağın 12 Temmuz Cuma gerçekleştiğini açıklamıştı. Sevkiyatın 3. günü dahil toplam 7 uçak Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 KRİZİ

Türkiye'nin müttefiği ABD, Ankara'nın bu sistemi almasına en başından beri karşı çıkıyor. ABD, S-400 programının iptal edilmemesi halinde Türkiye'ye askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. ABD bu konudaki kararlığını Milli Savunma Bakanlığına gönderdiği mektupta göstermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'nin S-400 almasının asıl sorumlusun kendinden önce görev yapan ABD eski Başkanı Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmede "yaptırım uygulanacağına dair" bir izlenim almadığını ifade etmişti.

Amerikan basını, ABD'nin önümüzdeki hafta yaptırımları açıklayacağını iddia etti.