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Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

23.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:11
Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan evlerde kutlandı.
Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.
Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı.
Atakule kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı
Kentin simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın notaları kuleye yansıtıldı.
Dünyanın yaşadığı zorlu günlere umut olması için UNICEF iş birliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları da Esenboğa Havalimanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlara, apronda görev yapan polisler ve THY'nin yer hizmetleri personeli de eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel , Haber
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