Türkiye-İsveç

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye
ile İsveç
arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya
)
Türkiye: Sinan Bolat
, Mehmet Zeki Çelik
, Serdar Aziz
, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım
, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder
, Mahmut Tekdemir
, Yunus Mallı
, Hakan Çalhanoğlu
, Cenk Tosun
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Ekdal, Larsson, Martin Olsson, Berg, Johansson
Romanya,İsveç,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:22