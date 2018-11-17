17 Kasım 2018, 19:22
»»

Türkiye-İsveç

Türkiye-İsveç

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Ekdal, Larsson, Martin Olsson, Berg, Johansson Romanya,İsveç,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:22



YORUMLAR