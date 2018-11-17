Türkiye, İsveç'i Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

UEFA Uluslar Ligi gruplarında sona yaklaşıldı. A Milli Futbol Takımımız, B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesinde İsveç'i konuk ediyor. Konya'da bileği bükülmeyen Milli Takımımız, rakibini yenerek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantilemeyi hedefliyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. A Milli Takımımıza başarılar.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali Kaldırım, Okay, Mahmut, Yunus Mallı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

AY-YILDIZLILARIN GRUPTA 4 GOLÜ BULUNUYOR

A Milli Takımımız, grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Milliler, kalesinde 6 gol gördü. Türkiye ilk maçında konuk ettiği Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. A Milli Takım, 3. maçında ise Rusya'ya 2-0 kaybetti. İsveç'in ise grupta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti buluyor. İlk maçta Türkiye'ye 3-2 mağlup olan İsveç, ikinci maçında Rusya ile golsüz berabere kaldı.

HEDEF GRUP İKİNCİLİĞİ

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligine düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligine düşecek ekibi belirleyecek.