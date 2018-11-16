Türkiye, İsveç Karşısında 565. Maçına Çıkıyor

Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.



Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.



İlk maç 1951'de





İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis 'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son maçta büyük geri dönüş





Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada



İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.



İsveç'in son galibiyeti 17 yıl önce Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül 'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı.Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90 2. dakikalarda Emre Akbaba 'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.İsveç'in son galibiyeti 17 yıl önce