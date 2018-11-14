Türkiye-İsveç Maçına Rumen Hakem

A Milli Futbol Takımı
'nın İsveç
ile 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçını Romanya
Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Türkiye
Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Konya,Futbol,Türkiye,İsveç
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:47