Konya'da Tribünler Tamamen Doldu

Konya'da taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı. Konya Stadında yaklaşık 40 bin seyirci karşılaşmayı takip etti. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 40 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 50 Türk bayrağı kullanıldı. Yaklaşık 150 İsveçli taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Stat ve çevresinde 3 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.