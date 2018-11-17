Türkiye-İsveç Maçının Ardından - İsveç Teknik Direktörü Andersson

A Milli Futbol Takımı
, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç
'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.
56. dakikada Lustig'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Claesson'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat
'ta kaldı.
70. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun Berg'e müdahalesi sonucu hakem Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada konuk ekip öne geçti. Granqvist'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1.
73. dakikada topla hareketlenen Cengiz Ünder
'in hızla girdiği ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sinan Bolat,A Milli Futbol Takımı,İsveç
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:54