Türkiye, İsveç Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı
, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın İsveç
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Atiker Konyaspor
'un Kayacık
Tesisleri'nde, teknik direktör Mircea Lucescu
ve ekibinin yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan milli takımın idmanı, top kapma oyununu ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Ay-yıldızlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde İsveç maçının taktiği üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi. Türkiye
ile İsveç arasında yarın oynanacak maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20: 00'de başlayacak.
Konya, bu maçla 5. kez millilere ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı,Türkiye,İsveç