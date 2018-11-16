16 Kasım 2018, 21:37
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Türkiye, İsveç Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın İsveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın İsveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mircea Lucescu ve ekibinin yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan milli takımın idmanı, top kapma oyununu ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Ay-yıldızlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde İsveç maçının taktiği üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi.

Türkiye ile İsveç arasında yarın oynanacak maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20: 00'de başlayacak.

Konya, bu maçla 5. kez millilere ev sahipliği yapacak. A Milli Futbol Takımı,Türkiye,İsveç
16 Kasım 2018 Cuma 21:37



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