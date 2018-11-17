Türkiye - İsveç Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı
, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde İsveç
ile karşılaşacak. Konya
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu
'nundan Istvan Kovac yönetecek. Kovac'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
TÜRKİYE: Sinan - Zeki Çelik
, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk
İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Grangvist, Olsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Johansson, Claesson
A Milli Futbol Takımı,İsveç,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:55