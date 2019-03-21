Türkiye İsviçre İlişkileri Ankara'da Masaya Yatırılacak

Türkiye
ile İsviçre
arasında siyasi istişare görüşmeleri yarın Ankara
'da gerçekleştirilecek.
Türkiye ile İsviçre arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
ile İsviçre Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
Devlet Sekreteri ve Siyasi Direktör Büyükelçi Pascale Baeriswyl başkanlıklarındaki heyetler arasında, 22 Mart
2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.
İstişarelerde tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra, iki ülkenin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ile ortak gündemde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA
Avrupa Birliği, İsviçre, Türkiye, Ankara, Politika
Kaynak: İHA