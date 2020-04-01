Türkiye, İtalya ve İspanya'ya Covid-19'la mücadelede destek amacıyla tıbbi yardım gönderdi
Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:27
Türkiye , yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya 'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.View on euronews
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Kaynak: Euronews.com