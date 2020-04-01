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Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı

Avrupa'da koronavirüsün merkezi konumuna gelen İtalya ve İspanya'ya yardım götürmek için Ankara'dan havalanan uçakların içindeki yardım sandıklarının üzerinde Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yazdı.

01.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:48

Türkiye , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya 'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım sandıklarının üzerinde ise Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yazdı.

TÜRKİYE'DEN İTALYA VE İSPANYA'YA YARDIM ELİ

Dünyada Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa 'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı

ASKERİ TESİSLERDE ÜRETİLEN MALZEMELER GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı

YARDIM SANDIKLARINDA MEVLANA'NIN SÖZÜ VAR

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı.
Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.

Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı

İTALYA VE İSPANYA'DA SON DURUM

Çin'de çıkan salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı 105 bin 792 oldu. İtalya'da hayatını kaybeden hasta sayısı ise 12 bin 428. İtalya'nın ardından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya'da 95 bin 923 koronavirüs vakası görülürken 8 bin 464 kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana’nın sözü yer aldı

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Türkiye, Avrupa, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel

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İtalya ve İspanya'ya yollanan yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı

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Haberler ›› Dünya ››Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı - Haberler
Yorumlar (21)
MİSAFİR:Yahu bir uçak yardım gitmiş kininizi başka zamana saklayın. Neymiş suriyelilere italyanlara ispanyollara varmış bize yokmuş. Bu uçaktakiler senin derdini çözecek mi?. Suriyelilerin hepsini bir tutabilir misin? Sokakda çöp toplayan yavruların ne suçu var? Senden ekmek isteyene sırtını mı çevireceksin? Bu devlet gelmek isteyen bir tane vatandaşını dahi bırakmadı dışarda. Eleştiriyle nankörlüğü karıştırmayın. Kimse senden zorla para istemiyor yardım edenlere karışma yeter
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SAKAR ŞAKİR:kızılayı en son afrikada görmüşlerdi. bi söylentiye göre malezyaya maske dağıtmaya çıkmışlar. :))) kendi ülkesi dışında inanılmaz çalışkan bi kuruluş. diğer kurumlarda kızılayla yarışmak için avrupa seferinde. boşverin türkiyeyi, ölen ölür kalan sağlar bizimdir diycem bizim değil sanırım. biz kimiz sahiden. kimliğimizi yitirdik. yarı arap yarı türk mü. yoksa ölmek için bi piyon mu.
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OGUZ:Madem başka ülkelere yardım edecek guctesin ozaman bu yardım kampanyası neden arkadaş
Cevap Yaz 1 0
RUMİ NE PEKİ:hz. mevlana yazmışlar sözün altına. sonra parantez içine de ''''rumi'''' demişler. yüzde yüz eminim ki bu zihniyet tam şudur: bakın biz hazret falan yazdık ama bu adam aslında RUMİ yani sizdendir. e tabi mevlana zamanında anadoluya rumi yani rum memleketi dendiğini ne bizimkiler ne bugünki italyan ve ispanyollar bilmeyeceği için bu söylediğimi de pek cok kişi anlamaz. ama verilmek istenen mesaj bence kesinlikle bu. avrupalılar hz. sözünü yadırgamasınlar. ulan ne zihni sinirsin yavvv
Cevap Yaz 0 0
OGUZ:Kendi vatandaşı milleti dururken başka bir ulusa millete yardım yapması ne kadar dogru
Cevap Yaz 0 1
İLGİNÇ:biz maske bulamiyoz devlet dışarı dagitiyor bu ne bicim iş ben anlamadim????kendi vatandaşının canının hicmi kıymeti yok
Cevap Yaz 5 19
SALAKSIN:ya bı git yaa
8 1
COĞRAFYA KADERDİR:VATANDAŞI OLMASAK GÜZEL ÜLKE TR. :DD KENDİ VATANDAŞI HARİÇ TÜM İNSANLARA YARDIM EDİYO. ÇOK İLGİNÇ Bİ DEVLET. YAZIKLAR OLSUN.
Cevap Yaz 9 14
H.G:devlet herzaman güçlüdür yardım edecektir. bizim aklımız çoğu şeye ermez çünkü devletler arası süyaset var neler var neler unutmamak lazım ülkeyi yönetmek klavye üzerinden sallamakla olmuyor . avrupa avrupa diyenler şimdi avrupaya yapılan yardımı eleştiriyor. ne güzel yardım almıyor veriyoruz bundan rahatsız olan gavur ruhlu insanlardır
Cevap Yaz 8 5
TURK:devlet herzaman güçlü değildir. dön tarihine bak. senin aklın ermeye bilir. burda üniv mezunu doktora yapmış insanlar var. adama kişibaşı milli gelirini sorarlar. ayrıca corona vakasının kaçıncı gününde kaç vakamız var. istatistik olarak italyayı ikiye katlıyacağız gibi gözüküyor. maskeye değil selpağa muhtaç kalırsın. boş insansınız. nasıl olsa ilk ölecek olan hep fakirlerdir.
3 5
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