Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana’nın sözü yer aldı

Türkiye , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya 'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım sandıklarının üzerinde ise Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yazdı.

TÜRKİYE'DEN İTALYA VE İSPANYA'YA YARDIM ELİ

Dünyada Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa 'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

ASKERİ TESİSLERDE ÜRETİLEN MALZEMELER GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

YARDIM SANDIKLARINDA MEVLANA'NIN SÖZÜ VAR

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.

İTALYA VE İSPANYA'DA SON DURUM

Çin'de çıkan salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı 105 bin 792 oldu. İtalya'da hayatını kaybeden hasta sayısı ise 12 bin 428. İtalya'nın ardından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya'da 95 bin 923 koronavirüs vakası görülürken 8 bin 464 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA