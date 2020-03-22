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Türkiye İzcilik Federasyonu evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu

Türkiye İzcilik Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kalan yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi için "kahramanlar aranıyor" çağrısında bulundu.

22.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:12
Türkiye İzcilik Federasyonu evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu
Türkiye İzcilik Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kalan yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi için "kahramanlar aranıyor" çağrısında bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Öncelikle, apartmanınızdaki yaşlıları tespit edip onlara, telefon numaranızı bırakabilirsiniz. Kendisini virüse karşı korumaya almayı öğrenmiş, apartmanındaki yaşlıların kapısını çalacak, ihtiyaçlarını temin edip yine dezenfekte ederek onlara verecek. Sonra kendini dezenfekte ederek eve girecek kahramanlar lazım." denildi.
Üniformalı olarak yapılan yardımların fotoğraf ya da videosunun da Türkiye İzcilik Federasyonuna Whatsapp numarasından yollanabileceği duyuruldu.
Açıklamada, "Yalnız dikkat, risk varsa asla faaliyet yok. Kendinizi korumaya almadan yardım etmeye kalkmak yok. Hijyen ve dezenfekte konularını çok iyi öğrenmeden ve pratik yapmadan yardıma kalkmak yok." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye, Spor

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