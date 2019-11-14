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Türkiye-İzlanda

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. haftasında İzlanda ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü,...

14.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:58Türkiye-İzlanda
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. haftasında ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn ( )
: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
İzlanda: Halldorsson, Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Sigthorsson, Finnbogason.

A Milli Futbol Takımı, İngiltere, İzlanda, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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