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Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

11.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:50Türkiye - İzlanda maçı Anthony Taylor'ın
A Milli Takımı'nın, 2020 Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Perşembe İzlanda ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
(Uygar Aydın/İHA)

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Avrupa, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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