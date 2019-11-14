Türkiye – İzlanda maçı ne zaman? EURO 2020 Türkiye – İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020'yi hedefleyen Türkiye, İzlanda ile yapacağı maç sonucu berabere kalsa dahi gruptan çıkmayı başarıyor. 14 Kasım'da Türk Telekom Arena'da gerçekleşecek mücadelenin hakemi de belli oldu. Türkiye – İzlanda kadro, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. Maçı tüm ayrıntıları haberimizde…

Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan A Milli Takım, İzlanda'yı konuk edecek. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda son maç ise Andorra ile yapacak olan Türkiye Milli Takımı, gruptan çıkmayı garantilemesi halinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda bulunacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Milliler bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra'ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda'ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.

TÜRKİYE – İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. Maçını 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile gerçekleştirecek. Maç TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek mücadelenin hakemi ise İngiliz hakem Anthony Taylor oldu. Taylor'un yardımcılığını, Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Stuart Attwell olacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11'İ

A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki 11'i şöyle:

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.

İZLANDA MUHTEMEL 11'İ

Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Palsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finbogason, Bödvarsson, Kolbeinn Sigthorsson.