Türkiye İzlanda maçı öncesi İstanbul'da her yer kırmızı beyaza bürünecek

Türkiye İzlanda maçı öncesi, İstanbul'da her yer kırmızı-beyaz olacak. İBB, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için, Galata Kulesi,Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıp, kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa'yı tarihi bir galibiyetle yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı'na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi.İstanbul'da her yer kırmızı-beyaz olacakH Grubu'nda yer alan ve 3 maçta 3 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden Ay-Yıldızlı ekibin bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi, İstanbul'da her yer kırmızı-beyaz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "#İstanbulKırmızıBeyaz" sloganıyla, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü kırmızı beyaz olacak.Ayrıca, üst geçitlere destek pankartları asıldı. İstanbul genelindeki meydanlarda İzlanda-Türkiye maçı dev ekranlardan yayınlanacak. Havanın kararmasıyla başlayacak olan etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. - İSTANBUL