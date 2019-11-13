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Türkiye-İzlanda maçına doğru - Hamren ve Arnason

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, Türkiye'nin elemelerde etkileyici bir performans gösterdiğini söyledi.

13.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:34Türkiye-İzlanda maçına doğru - Hamren ve Arnason
2020 Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak 'nın teknik direktörü Erik Hamren, 'nin elemelerde etkileyici bir performans gösterdiğini söyledi.
Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamren, kazanmak zorunda oldukları bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.
Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İlginç ve zor bir maç olacak. Kazanmayı istiyoruz. Türkiye eleme grubunda etkileyici bir performans gösterdi. Zor bir mücadele ama deneyeceğiz ve kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bireysel kalite açısından hep çok iyi futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Hamren, "Bu durum bugün de aynı. Bugünkü kadronun en büyük farkı, takım halinde daha iyi hareket eden bir oyuncu grubu olması. Bu beni de etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.
Arnason: "Pes etmiş değiliz"
İzlanda Milli Takımı oyuncularından Kari Arnason, gruptan çıkma yolunda işleri zor olmasına karşın pes etmediklerini dile getirdi.
Türkiye'nin eleme grubunda çok iyi iş çıkardığını aktaran Arnason, şunları kaydetti:
"Türkiye, Fransa karşısında 2 maçtan 4 puan çıkardı. Bu durum bizim işimizi çok zora soktu. Benim umudum, burada bir kutlamaya izin vermemek. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin önünde 2 şansı mevcut ama bizim için tek bir olasılık var. Bizim 2 maçı da kazanmaktan başka çaremiz yok. Çok zor olabilir ama kesinlikle pes etmiş değiliz. Çok zor bir atmosfer olacak. Burası çok güzel bir stat. Ancak bunların bir önemi yok. Buraya kazanmaya geldik."

İzlanda, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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