Türkiye-İzlanda milli maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın İzlanda
ile yapacakları maçta galip gelerek turnuvaya katılacaklarına inandığını bildirdi.
A Milli Takım'ın yarın İstanbul'da İzlanda ile yapacağı müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yayınlanan maç kitabında görüşlerini aktaran Güneş, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Şenol Güneş, gruptaki son iki maça liderlik koltuğunda girmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Son dünya şampiyonu Fransa'yıgrupta yenmeyi başaran tek ekip olan A Milli Takımımız, ekim ayındakideplasman maçında da rakibiyle berabere kalarak yerli-yabancı tüm sporkamuoyunun takdirini kazandı. Bize yapılan övgüler yalnızca pozitif sahasonuçlarına dönük değildi. Oyuncularımızınazmi, öz güveni ve takım ruhu büyükbeğeni aldı. Başarılı savunmamızla,elemelerin en az gol yiyen takımlarındanbiri olduk.Geldiğimiz noktada, finallere yalnızca biradım uzaklıktayız." ifadelerini kullandı.
İzlanda karşısında alınacak bir puanın dahi finallere katılma yolunda yeterli olacağını aktaran 67 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:
"Ancak biz, kalpleri vatan ve milli formasevgisiyle dopdolu, yetenekli olduğu kadardisiplinli oyuncu grubumuzla daha önce yapılmayanı yapıp, grup lideri olarakfinallere gitmek istiyoruz.İzlanda, birçokları tarafından bize tersgeldiği düşünülen bir takım. Gruptaki tek yenilgimizi de onlara karşı aldık. Ancak hermaçın havası değişik olur. Bugünün koşulları ile haziran ayındaki maçınkoşulları arasında büyük fark var."
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada taraftar desteğinin önemine değinen Güneş, şunları ifade etti:
"Andorra veArnavutluk maçlarıyla başlayan 'İstanbulüçlemesinin' İzlanda'ya karşı alınacakgalibiyetle taçlanacağına inanıyorum.Anadolu'da başladık, İstanbul'da bitirelimve Avrupa'ya gidelim.Tüm Türk halkının ortak hayali olan EURO2020 finallerine gitme başarısının gerçeğedönüştüğü coşku dolu bir zafer gecesindebuluşmak dileğiyle."