Türkiye-Japonya Afrika'da İş Birliği Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Türk iş insanları olarak, Afrika'daki bilişim teknolojileri, enerji, altyapı, inşaat ve otomotiv endüstrisi gibi sektörlerin cazip fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Tosyalı, DEİK'in düzenlediği Türkiye-Japonya Afrika'da İş Birliği ve İkili İş Görüşmeleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, DEİK'in, Türkiye'nin dış ticaret ve yatırım ilişkilerini yürütmekle görevli önde gelen kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

Tosyalı, dünyanın ticaret savaşlarına tanık ettiğini belirterek, "Bu ekonomik konjonktür sırasında Türk-Japon dostluğu tesadüf değildir. Biz her zaman yan yana olduk." dedi.

Türkiye ve Japonya'nın yaralarını birlikte sardığını ifade eden Tosyalı, tarihsel ilişkiler göz önüne alındığında Türkiye-Japonya iş birliğinin her zaman büyümeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye-Japonya İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım ilişkilerini teşvik ettiklerini ve özellikle Afrika bölgesinde güçlü ortaklıklar kurmaya devam etmek için büyük motivasyona sahip olduklarını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Japonya'nın, Afrika'da öne çıkan yatırımları var. Türkiye'nin 2018'de en az 6,5 milyar dolar yatırımı varken, Japonya'nın en az 10 milyar dolarlık yatırımı var. Japonya, Asya-Afrika Büyüme Koridoru ile ortaklıklar kurma konusundaki istekliliğini göstermektedir. Biz de Türk iş insanları olarak, Afrika'daki bilişim teknolojileri, enerji, altyapı, inşaat ve otomotiv endüstrisi gibi sektörlerin cazip fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Afrika'daki potansiyelin, bizim için sayıların ötesinde olduğuna inanıyoruz."

"Japonya'da halkla ilişkiler faaliyetleri yapmalıyız"

Şerif Tosyalı, Türkiye-Japonya İş Konseyi olarak belirledikleri hedefleri şöyle sıraladı:

"Her şeyden önce, Afrika bölgesinde Japonya ile ortaklığın artırılması amacıyla kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Her iki ülkenin turizm bilincini karşılıklı olarak artırmalı ve iki ülke vatandaşları arasında ortak kültürü teşvik etmeliyiz. Ortak yatırımlarda kullanmak amacıyla Japon finansal fonları, Türkiye'ye çekmeye yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. Japonya'nın yüksek teknolojisinin Türkiye'ye aktarılması için üst düzey toplantılar düzenlemeliyiz. İki taraflı ticaret ve turizm ilişkilerini güçlendirmek için Japonya'da halkla ilişkiler faaliyetleri yapmalıyız."

Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nı geçen yıl İstanbul'da 500 üst düzey iş insanının katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tosyalı, 25.Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın, 1 Kasım 2019'da Tokyo'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

"İstanbul'da temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz"

Japon Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Sorumlusu Masayuki Tanimoto da iki ülke için tarihi bir toplantıda bulunduklarını, bu toplantının stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin, geçmişinin 2 yıl öncesine dayandığını aktaran Tanimoto, şunları kaydetti:

"Buna benzer iş birlikleri, diğer Avrupa ülkeleri ile de gerçekleşti. Özellikle İngiltere ile Afrika bölgesinde çeşitli iş birlikleri yapılıyor. Bu sene Japonya'da 'Türkiye Yılı' ilan edildi. Afrika'da altyapı projelerini teşvik etmek için Türk inşaat firmalarının yönlendirilmesi gerekiyor. Ağustos ayında özel sektör katılımcılarının da yer alacağı ve Afrika'da potansiyel iş imkanlarının konuşulacağı Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) düzenlenecek. Bu konferansta, Afrika'nın yardımdan ziyade yatırıma ihtiyacı olduğu vurgulanacak. JPIC olarak İstanbul'da temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz. Bu bizim 17. temsilcilik ofisimiz olacak."

"Toplantı, ticaret ve yatırımlara ivme kazandıracak"

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Fatih Volkan Kazova ise toplantının iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için gösterilen çabalara ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara ivme kazandıracağını söyledi.

Kazova, DEİK'in, 45 Afrika ülkesinde 50 meslektaş kuruluş ile bağlantılı ikili iş konseyi mekanizması ile Türkiye-Afrika ticaretinin, ekonomik ve kültürel bağlarının güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 15 yıl boyunca, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki siyasi güven sürekli olarak güçlendirildi. Türkiye, Afrika kıtasında karşılıklı yarar ve ortak gelişme için stratejik ortaklığa yükseltilen güçlü bir iş birliği yaptı. Türkiye, Afrika Birliği'nde gözlemci ülke statüsü kazandı ve 2008'de bölgesel olmayan Afrika Kalkınma Bankası üyesi olarak kabul edildi."

Türkiye ve Afrika'nın, karşılıklı yarar sağladığı ticaret ve ekonomik iş birliklerine imza attığına işaret eden Kazova, "Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ticaret hacmi 2003 yılında 5,4 milyar dolar iken, 2018'de 4 katına çıkarak 21,5 milyar dolara ulaştı. Yine 2003 yılında, Türkiye'nin Afrika'ya doğrudan yatırımı sadece 100 milyon dolarken, 2018 yılında Türkiye'nin doğrudan yaptığı 6 milyar dolarla yeni iş sahaları açıldı. Ayrıca Fas, Tunus, Mısır ve Morityus ile serbest ticaret anlaşmaları imzalandı." diye konuştu.

Kazova, Afrika kıtasında Türkiye'nin 2003 yılında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın 6 ülkede yürürlükte olduğunu, bugün ise bu anlaşmanın 25 ülke tarafından imzalanmış bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA