Türkiye, Yukiya Amano için Japonya'ya taziyelerini bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 10 yıldır başkanlığını yürüten ve İran nükleer programına ilişkin müzakerelerde önemli bir rol oynayan Japon diplomat Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle Japonya'ya taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görevi boyunca ülkemizle yakın iş birliği sürdürmüş olan Genel Direktör Amano'nun vefatı nedeniyle yakınlarına, Japonya hükümetine ve UAEA camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

10 YIL BAŞKANLIK YAPTI

UAEA'nın 10 yıldır başkanlığını yürüten Japon diplomat Yukiya Amano, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Başkanlığı 2009'da üstlenen Yukiya Amano, üç dönemdir yürüttüğü görevi süresince özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Japonya'da 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi gibi önemli sınamalarla karşı karşıya kalmıştı.