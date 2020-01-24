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Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.

24.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:16Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı
Jokey Kulübü, 'da depremden etkilenen vatandaşlar için ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.
Türkiye Jokey Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Jokey Kulübü, Yurtbaşı, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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