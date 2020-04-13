Türkiye Jokey Kulübü'nden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağış

Türkiye Jokey Kulübü, Pazar günü yurt dışı yarışlarından elde edilen 1 milyon 50 bin 828 TL geliri Milli Dayanışma kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) geldi. TJK'dan yapılan açıklamada, "12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahis oyunlarından 4.041.649 TL hasılat elde edilmiştir. Hasılat üzerinden hesaplanan yarış geliri; 4.041.649 TL X %26 = 1.050.828 TL olmuştur. Bu rakamın içinden; Kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden direkt olarak tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle, Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul