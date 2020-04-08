Türkiye Jokey Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
08.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:08
TJK'dan yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanacak müşterek bahislerden elde edilecek gelirin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı duyuruldu.
Kaynak: AA