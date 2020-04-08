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Türkiye Jokey Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

08.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:08
Türkiye Jokey Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
TJK'dan yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanacak müşterek bahislerden elde edilecek gelirin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Jokey Kulübü, Spor
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