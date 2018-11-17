Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan Vali Büyükakın'a Ziyaret

Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın, Türkiye
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Vali Büyükakın, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Federasyon Genel Sekreteri Mustafa Bahadır
ve Teknik Kurul üyesi Hüseyin Üstündağ ile beraberindekileri kabulünde sporun önemine değindi. Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığınca Bilecik'te Spor Toto Ümitler Mix Judo 1. Lig müsabakalarının yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Büyükakın, etkinliğin gençlerin sporla buluşmasına vesile olacağını ve geleceğe yatırım yapılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Federasyon Başkanı Huysuz ise, ziyaret sonunda Vali Büyükakın'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK
Bilecik,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:36