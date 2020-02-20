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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını bildirdi.

20.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:38Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını bildirdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Huysuz beraberindeki heyetle Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Huysuz, aktif lisanlı sporcularıyla judoda dünyada söz sahibi olduklarını belirterek, "Ülkemizde judo branşında kulüp sayısının artması başarının da artması demektir. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Başkan Yılmaz ise sporun her alanında markalaşmak istediklerini aktardı.
Belediye bünyesindeki branşlara judoyu eklediklerini vurgulayan Yılmaz, federasyonla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almak istediklerini kaydetti.
Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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