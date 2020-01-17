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Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev

Türkiye Judo Federasyonu Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Gezeker, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Asker ve Polis Komisyonu 2020 yılı dönem başkanlığına getirildi.

17.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:36Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev
Judo Federasyonu Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Gezeker, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Asker ve Komisyonu 2020 yılı dönem başkanlığına getirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kaya Gezeker, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen komisyon toplantısında oy birliği ile 2020 dönem başkanlığına seçildi.
Aynı zamanda IJF Eğitim Akademi bünyesinde uzman eğitmen olarak görev alan Kaya Gezeker, 1 yıl boyunca Asker ve Polis Komisyonu dönem başkanlığı görevini yürütecek.
Dünya genelinde asker ve polis yetiştiren eğitim kurumlarında judo sporunun yapılması ve yaygın hale getirilmesi için verilen eğitimlere destek sağlamak, bu çerçevede ilgili ülkelerin makamları nezdinde protokol gerçekleştirmek üzere kurulan komisyon; hazırlanan projeler ve protokollerle IJF içinde önemli bir konum kazandı. Gezeker de bu anlamda Türk ve dünya judosuna katkı sağlamak için önemli projelerde yer aldı.
Dönem başkanlığına seçilen Kaya Gezeker, bu görevi ile uluslararası anlamda Türk judosu için önemli bir konum kazandı.

Türkiye, Polis, Spor

Kaynak: AA

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