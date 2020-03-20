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Türkiye Judo Federasyonundan "Evde Kal Türkiye" paylaşımı

Türkiye Judo Federasyonu, "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

20.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:10
Türkiye Judo Federasyonundan
Türkiye Judo Federasyonu, "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
Fedarasyonun internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiğimiz bu günlerde, zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı'mızın uyarılarını dikkate alalım." denildi.
Açıklamada, "Evde bulunduğunuz süre içerisinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan her yaşa uygun 900'e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı, bedensel, görme, işitme engelli egzersiz videoları ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen 'HisApp' uygulaması ile evlerinizde hareketsiz kalmayın." ifadeleri kullanıldı.
Uygulamanın App Store ve Google Play üzerinden indirebileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Spor

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