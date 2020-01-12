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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta kendi evinde Ülkümspor'u konuk eden Anadolu Yıldızları, baştan sona üstün oynadığı maçı 5-0 gibi farklı bir skor ile kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

12.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:47Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup
Kadınlar 3. Ligi 8. Grup'ta kendi evinde Ülkümspor'u konuk eden Anadolu Yıldızları, baştan sona üstün oynadığı maçı 5-0 gibi farklı bir skor ile kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Anadolu Yıldızları - Ülkümspor (5-0)

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Fulya Fırat xx, Abdulkadir Keğin xx, Bekir Kahraman xx

Anadolu Yıldızları: Zehra Durna xxx, Melisa Gül Yılmazer xx (Dk. 35 Edanur Barış xx), Büşra Tekik xxx, Fatma Güler xxx, Damla Altuntaş xxx, Özlem Karakılıç xxx, İrem Nur Karakoç xxx, Zeynep Buse Gür xxx, Esra Nur Kılıçkaya xx (Dk. 65 Beyza Atalay x), İkbal Bozdoğan xx (Dk. 70 Sıla Yerlikaya x), Büşra Bozdemir xxx

Ülkümspor: Nimet Yiğit x, Beyza Türkoğlu x, Üniver İçem x, Tuana Karataş x, Kübra Ulucet x, Gülbahar Demir xx, İlayda Yılmaz xx, Yağmur Zebek x, Ayça Beyza xx, Hatice Görgülü x, Aleyna Yılmaz xx

Goller: Zeynep Buse Gür Dk. 10 ve 23, Büşra Bozdemir Dk. 33 ve 47, İrem Nur Karakoç Dk. 60 (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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