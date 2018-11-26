Türkiye
Kadınlar 3. Futbol
Ligi 9. Grup'ta iki Kayseri
takımının karşı karşıya geldiği maçta Kayseri Gençlerbirliği
zayıf rakibi Erenköyspor'u 10-0 yenerek ligin ikinci haftasında yoluna namağlup devam etti ve puanını 6'ya çıkardı.
Stat: Argıncık 2 Nolu saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç
x, Safa Çalışkan xx, Mehmet Kaya
xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Gençlerbirliği: Feyza Karaaslan xx, Saniye Aslano xxx, Sude Büyükodabaşı xx, Aşkın Durdu xx, Pınar
Can xxx, Bahar Özen xx, Elvin Kılınç xxxx, Şeyma Yücel xx (Dk. 33 Nur Güleç xxxx), Dilan Aslan xx, Ayşenur Davaç xx, Melda Çetin xx (Dk. 60 Nazar Tanrısever xx)
Erenköyspor: Kübra Maraşlı x (Dk. 24 Hatun Alkan x), Zehra Karapınar
x, Fatma Ayhan
x, Ceren Meral x, Nur İlbaylı x, İrem Nur
x (Dk. 46 Havva Kayacık
x), Cansu Altay
x, Ceren Buğday x, Habibe Coşar x, Cansugül Erciyes
x, Büşra Bayrak x
Goller: Dk. 5,20,70 Elvin Kılınç, Dk. 12,24 Saniye Aslano, Dk, 50 Pınar Can, Dk, 35,41,62,82 Nur Güleç (Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Kayseri,Futbol,Türkiye
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:15