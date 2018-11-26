Türkiye
Kadınlar 3. Futbol
Ligi 9. Grup'ta ikinci haftaya lider giren Konya
İdman Yurdu, Kayseri
deplasmanında Anadolu Yıldızları'nı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup ederek 6 puana yükseldi.
Stat: Argıncık 1 Nolu saha
Hakemler: Fulya Fırat x, Recep Güneş xx, Levent Yeşilyurt
xx
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl x, Yasemin Coşkun x (Dk. 46 İlayda Mıhçı x), Büşra Tekik x, Damla Altuntaş
xx, Demet Akman x, Özlem Karakılıç x, Seda Özdemir x, Gizem Çetinkaya
x, Cansu Çetin
x (Dk. 58 Beyza Polat xx), İkbal Bozdoğan
xx, Esra Kılıçkaya
x
Konya İdman Yurdu: Fatmanur Kokay xx, Cennet Çelik xx, Aysima Bahçeci xx (Dk. 56 Pınar
Çay xx), Fatma Zehra
xx, Merve Çakır xx, Azime Avcı xxx, Revşan Öner xx, Nur Çolak xxx, Emine Çelik xx, Yaren Dalkıran xx, Pınar Gezer xx
Goller Dk. 57 İkbal Bozdoğan (Anadolu Yıldızları) Dk. 8. Nur Çolak, Dk. 38 Azime Avcı (Konya İdmanyurdu) - KAYSERİ
Kayseri,Konya,Futbol,Türkiye
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:17