26 Kasım 2018, 11:17
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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta ikinci haftaya lider giren Konya İdman Yurdu, Kayseri deplasmanında Anadolu Yıldızları’nı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup ederek 6 puana yükseldi.

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta ikinci haftaya lider giren Konya İdman Yurdu, Kayseri deplasmanında Anadolu Yıldızları'nı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup ederek 6 puana yükseldi.

Stat: Argıncık 1 Nolu saha

Hakemler: Fulya Fırat x, Recep Güneş xx, Levent Yeşilyurt xx

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl x, Yasemin Coşkun x (Dk. 46 İlayda Mıhçı x), Büşra Tekik x, Damla Altuntaş xx, Demet Akman x, Özlem Karakılıç x, Seda Özdemir x, Gizem Çetinkaya x, Cansu Çetin x (Dk. 58 Beyza Polat xx), İkbal Bozdoğan xx, Esra Kılıçkaya x

Konya İdman Yurdu: Fatmanur Kokay xx, Cennet Çelik xx, Aysima Bahçeci xx (Dk. 56 Pınar Çay xx), Fatma Zehra xx, Merve Çakır xx, Azime Avcı xxx, Revşan Öner xx, Nur Çolak xxx, Emine Çelik xx, Yaren Dalkıran xx, Pınar Gezer xx

Goller Dk. 57 İkbal Bozdoğan (Anadolu Yıldızları) Dk. 8. Nur Çolak, Dk. 38 Azime Avcı (Konya İdmanyurdu) - KAYSERİ Kayseri,Konya,Futbol,Türkiye
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:17



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