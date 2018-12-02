02 Aralık 2018, 08:35
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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta iki Kayseri takımını karşı karşıya getiren 3. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, 27. dakikada bulduğu gol ile Anadolu Yıldızları’nı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta iki Kayseri takımını karşı karşıya getiren 3. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, 27. dakikada bulduğu gol ile Anadolu Yıldızları'nı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Celal Emre Gömeç xx, Deniz Apaçık xx

Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül

Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık xx, Ebru Nayman xx, Fatma Şenses xxx, Emine Topçu xx, Yasemin Karakaya xx, Dilan Özbey xx, Rümeysa Yiter xxx, Nadiye Özdemir xx, Ceyda Kevser Demir xx, Melike Tokgöz xxx, Hamiyet Çiçekli xx

Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl xx, Beyza Karaaslan x (Dk. 76 Yasemin Coşkun x), Büşra Tekik x, Damla Altuntaş xx, Demet Akman xx, Özlem Karakılıç xx, Seda Özdemir xx, Gizem Çetinkayax, Cansu Çetin x (Dk. 56 Nur Polat x), İkbal Bozdoğan x (Dk. 86 İlayda Mıhçı x), Esra Kılıçkaya xx

Gol: Dk. 27 Fatma Şenses (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ Kayseri,Futbol,Türkiye
02 Aralık 2018 Pazar 08:35



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