Türkiye
Kadınlar 3. Futbol
Ligi 9. Grup'ta iki Kayseri
takımını karşı karşıya getiren 3. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, 27. dakikada bulduğu gol ile Anadolu Yıldızları'nı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Aydoğan
Mantar xx, Celal Emre Gömeç
xx, Deniz Apaçık xx
Saha Komiseri: Mustafa Turan
Akgül
Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık xx, Ebru Nayman xx, Fatma Şenses xxx, Emine Topçu xx, Yasemin Karakaya
xx, Dilan Özbey xx, Rümeysa Yiter xxx, Nadiye Özdemir xx, Ceyda Kevser Demir
xx, Melike Tokgöz xxx, Hamiyet Çiçekli
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Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl xx, Beyza Karaaslan x (Dk. 76 Yasemin Coşkun x), Büşra Tekik x, Damla Altuntaş
xx, Demet Akman xx, Özlem Karakılıç xx, Seda Özdemir xx, Gizem Çetinkayax, Cansu Çetin
x (Dk. 56 Nur Polat x), İkbal Bozdoğan
x (Dk. 86 İlayda Mıhçı x), Esra Kılıçkaya
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Gol: Dk. 27 Fatma Şenses (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ
Kayseri,Futbol,Türkiye
02 Aralık 2018 Pazar 08:35