Türkiye
Kadınlar 3. Futbol
Ligi 9. Grup'ta oynanan 4. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, grupta son sırada yer alan rakibi Erenköyspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.
Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Birtan Ekren xx, Bekir Kahraman xx, İzzet Samur xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kılıçaslan Yıldızspor: Havva Yılmaz
xx, Cansu Ilık xx, Fatma Şenses xxxx, Yasemin Karakaya
xxx, Hamiyet Çiçekli
xx, Nadide Özdemir xx, Dilan Özbey xx, Kevser Demir
xx, Emine Topçu xx, Rümeysa Yiter xx, Melike Tokgöz xx
Erenköyspor: Melike Çalışkan x, Raziye Yeşilyurt
x, Buse Altıparmak x, Aleyna Bozdağ x, Ceren Akral x, Kübra Maraşlı x, İremnur Karakoçx, Fatma Ayhan
x, Hatun Alkan x, Nialy Demir x, Canan Buğday x
Goller: Dk. 12 Yasemin Karakaya, Dk. 25 Emine Topçu, Dk,26,45,65,80 Fatma Şenses, Dk. 90+1 Melike Tokgöz (Kılıçaslan Yıldız) Dk. 15 Canan Buğday (Erenköy) - KAYSERİ
Karakaya,Futbol,Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 09:34