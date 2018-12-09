Türkiye
Kadınlar 3. Futbol
Ligi 9. Grup'ta namağlup lider Kayseri Gençlerbirliği
, bir diğer Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek 4. hafta sonunda puanını 12'ye çıkardı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mustafa Kalaycı
xx, Bekir Kahraman xx, İzzet Samur xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, Aleyna Gültekin xxx, Nazar Tanrısever xxx, Merve Özan xx, Ayşenur Deveci xx, Saniye Aslano xx, Pınar
Çeri xxx, Dilan Aslan xx, Emine Aysel xx, Şeyma Yücel xx, Elmas Karakaya
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Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl x, Beyza Karaaslan x, Büşra Tekik x, Damla Altuntaş
x, Demet Akman x, Özlem Karakılıç x, Seda Özdemir x, Gizem Çetinkaya
xx, Cansu Çetin
x, İkbal Bozdoğan
x, Esra Kılıçkaya
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Goller: Dk. 5 Pınar Çeri, Dk. 14 Nazar Tanrısever, Dk. 36 Aleyna Gültekin, Dk. 65 Dilan Aslan (Gençlerbirliği) Dk. 57 Gizem Çetinkaya - KAYSERİ
Gençlerbirliği,Kayseri,Futbol,Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 09:36