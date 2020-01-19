Türkiye
Kadınlar Basketbol
Ligi maçında Bellona Kayseri
Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı. İlk yarısını 39-31 önde tamamlayan Bellona Kayseri, müsabakadan 90-76 galip ayrıldı.
Hakemler: Yücel Çilingir xx, İbrahim Altıntaş xx, Tolga Edis xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (20), Kaela Davis xxx (31), Ayşegül Günay xxx (14), Kübra Siyahdemir xx (9), Luca Ivankovic xxx (10), Ann Wauters x (5), Manolya Kurtulmuş xx (1) Nazlı Gökdemir x, Beril Albayrak x
Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat xxx (11), Kia Vaughn xxx (18), Iva Slonjsak x (8), Riquna Williams xxx (20), Nevin Vatansever x, Miray Şahin xxx (14), Nihan Demirkol x (5), Sanem Zeren x
Periyotlar: 1.Periyot: 13-12 (Bellona Kayseri lehine), 2.Periyot: 26-19 (Bellona Kayseri lehine), 3.Periyot: 27-19 (Bellona Kayseri lehine), 4.Periyot: 24-26 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 39-31 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alan: Nihan Demirkol (Elazığ İl Özel İdare)
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)